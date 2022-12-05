Знаменитое Владимирское предприятие объявили банкротом. Процедура банкротства была запущена еще в...

Знаменитое Владимирское предприятие объявили банкротом.Процедура банкротства была запущена еще в 2020 году, а теперь арбитражный суд признал «Владалко» банкротом.Предприятие задолжало 276,5 млн рублей, при этом продать его за 350 миллионов не получилось. Кроме того, имущество алкозавода на сумму 113 миллионов находиться в залоге.Очевидно, что теперь оставшееся имущество выставят на продажу, чтобы погасить долги.Фото https://www.pxfuel.com