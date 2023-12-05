Несмотря на то, что налоговая служба существует уже много лет, День работника налоговых органов РФ был установлен совсем недавно. Отправной точкой послужило образование Государственной

Несмотря на то, что налоговая служба существует уже много лет, День работника налоговых органов РФ был установлен совсем недавно. Отправной точкой послужило образование Государственной налоговой службы 21 ноября 91-го года. Марат Фахретдинов, руководитель УФНС России по Владимирской области Мы отмечаем 33 года налоговой службе в 33 регионе. Число 33 олицетворяет силу, гармонию, равновесие. Именно эти