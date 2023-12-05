Госдума в первом чтении поддержала законопроект, ограничивающий работу так называемых наливаек – организаций, которые под видом предприятий общепита осуществляют круглосуточную торговлю алкоголем в многоквартирных жилых домах.

Госдума в первом чтении поддержала законопроект, ограничивающий работу так называемых наливаек – организаций, которые под видом предприятий общепита осуществляют круглосуточную торговлю алкоголем в многоквартирных жилых домах. Об этом депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин рассказал в своём .«Наливайки» — зло и рассадник криминала, уберите их из наших домов» — часто с таких слов начинаются многочисленные обращения ко мне как депутату Госдумы. Люди устали от шума и беспорядков, которые устраивают посетители заведений, организованных в многоквартирных домах и рядом с ними», – написал парламентарий.Алексей Говырин отметил, что «наливайки» не имеют ничего общего с добросовестным предпринимательством. Новый закон призван пресечь деятельность подобных учреждений, причём под запрет попадёт не только продажа крепких алкогольных напитков, но и сидра, медовухи и пива. С принятием закона у региональных властей появятся необходимые полномочия для наведения порядка в данной сфере.