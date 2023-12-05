Посещаемость психологических онлайн-сервисов в России в 2023 году выросла более чем в полтора раза, а мобильный интернет-трафик таких ресурсов за год увеличился на 81%.

Посещаемость психологических онлайн-сервисов в России в 2023 году выросла более чем в полтора раза, а мобильный интернет-трафик таких ресурсов за год увеличился на 81%. Такая же тенденция сохраняется и во Владимире: трафик в этом году увеличился на 50%, однако на 54% уменьшилось среднее время, которое жители Владимира уделяют онлайн-психологам. Об этом свидетельствуют результаты исследования Yota, проведенного на основе обезличенных абонентских данных.Психологическими сервисами чаще пользуются жительницы Владимира, они составляют 63% аудитории и обеспечивают 68% интернет-трафика этих ресурсов. Наибольший интерес к онлайн-психологии проявляет аудитория 26-35 лет (30% от всех пользователей). На втором месте — абоненты от 46 до 55 лет (19%), а замыкает топ-3 группа 36-45 лет (18%).Лучшие темпы роста по России демонстрирует молодое поколение (14-20 лет): в сравнении с 2022 годом интерес школьников и студентов к таким сервисам вырос в шесть раз, а потребление мобильного трафика этой возрастной группой — почти в восемь.Самым популярным сервисом онлайн-психотерапии в 2023 году стал «Ясно», число его пользователей с прошлого года увеличилось на 44%, а трафик — на 89%. На втором месте — Alter, он же показал самые высокие темпы роста (аудитория выросла в 5,5 раза). Третью строчку занимает Zigmund.Online (число пользователей сократилось на 28%, при этом трафик вырос на 24%). Также в пятерку наиболее востребованных сервисов вошли YouTalk и Smart.По данным Yota, в среднем российский пользователь психологических сервисов тратит на них 117 минут в месяц. Для сравнения, в прошлом году аналогичный показатель составил 91 минуту. Онлайн-сервисы психотерапии были наиболее востребованы в августе 2023 года (на них тратили 171 минуту), а наименее — в апреле (81 минута).Топ городов, жители которых уделяли психотерапии больше всего времени, возглавила Рязань, где в среднем пользователь проводит 233 минуты в месяц на сайтах или в приложениях психологических сервисов. Также в пятерку лидеров по Центральному федеральному округу кроме Рязани вошли Тула (132 минут), Иваново (109 минут), Владимир (109 минут) и Тверь (103 минуты).* - данные за первые 9 месяцев 2023 года сопоставлялись с аналогичным периодом 2022 годаРеклама.