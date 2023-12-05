Антициклон принесет во Владимирскую область крепкие морозы днем и аномально низкие температуры...

Антициклон принесет во Владимирскую область крепкие морозы днем и аномально низкие температуры ночью.Владимирской области предстоит пережить необычно холодные дни, пусть за окном и декабрь.Специалисты Гидрометцентра и МЧС России предупреждают, что в ЦФО ожидается аномальная погода с температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы.В Москве (и Подмосковье), кстати, Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы, что может привести к ДТП на дорогах.Во Владимирской области же пока просто предупреждают об аномальных холодах, просят быть внимательными за рулем.6 декабря (в среду) во Владимире (и во Владимирской области) синоптики прогнозируют до 14...16°C днём. Ветер преимущественно — западный, до 2 метров в секунду. Вероятность осадков в виде снега — 30%.Из-за облаков будет выглядывать солнце, но, увы, не греть. К ночи температура упадет до аномальных -20°C. Атмосферное давление, наоборот, повысится: от 756 мм до 765 мм ртутного столба.7 декабря ( в четверг) станет ещё холоднее. Днём прогнозируется уже до -16...18°C.Аномально холодная погода продлится как минимум до конца недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России - Роман Вильфанд.Народный прогноз погоды, приметы на 6 декабря:«Редкие облачка на небе – погода будет холодной и ясной, расположенные полосками – теплой»;«Круторогий и ясный месяц в декабре - к стуже»;«Два розовых тускловатых кольца вокруг луны сулят трескучие морозы».Фото: pxfuel.com