Долго ждут автобуса на остановке, а дождавшись, не всегда могут уехать. Жители Веризино и Энергетика в соцсетях в очередной раз возмутились транспортной ситуацией. Из поста в соцсетях Каждое

Долго ждут автобуса на остановке, а дождавшись, не всегда могут уехать. Жители Веризино и Энергетика в соцсетях в очередной раз возмутились транспортной ситуацией. Из поста в соцсетях Каждое утро, чтобы уехать на работу, надо выезжать в 6 утра. Дальше начинается ужас, мы даже не можем все залезть в автобусы. Они уже едут полные с Полянки,