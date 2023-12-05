Бескорыстная помощь во все времена бесценна.

Бескорыстная помощь во все времена бесценна. В музее-заповеднике «Александровская слобода» всегда большой спрос на таких незаменимых помощников. Сегодня есть повод еще раз всем друзьям выразить нашу благодарность и заодно рассказать о скромном опыте сотрудничества с добровольцами, ведь 5 декабря в России отмечается День волонтера.Есть понятие «событийный волонтер». Впервые в музее осознали, что без них не обойтись, когда самые массовые мероприятия – ежегодный фестиваль «Иванов день» и Всероссийские акции «Ночь музеев» и «Ночь искусств» – обрели масштаб. На помощь пришли ребята из Волонтерского корпуса Александровского промышленно-правового колледжа. «Мы отлично сработались с председателем (на тот момент), или как сейчас принято говорить – тимлидом Дашей Фокиной. Она не просто участвовала – организовывала работу всей группы, контролировала и подавала пример, она оказывалась сразу и везде. И это действительно был «наш» человек. С такими людьми всегда легко!», – отмечает специалист по связям с общественностью музея-заповедника Светлана Вершинина.Даша уже выросла, а с колледжем крепкое сотрудничество продолжается. Ведь волонтеров нужно немало: анкетирование, помощь в навигации, «зазывалы», «мукомолы», умельцы на мастер-классы, помощники в фотозоне... Находятся такие, кто не боится поработать «живой рекламой» и весело раскатывает в «Ночь музеев» по аллеям на огромном ретро-велосипеде, попутно фотографируясь со всеми желающими. А еще физическая сила!!! Вот уж кому приходится несладко - на «Иванов день» эти ребята приходят с утра, трудятся наравне с сотрудниками музея и остаются до окончания праздника, когда с поля убраны палатки, столы, лавки, аппаратура и т.д.Большой «респект» Марине Валерьевне Антоновой, нынешнему заместителю директора АППК по воспитательной работе. Она неизменно выручает, умея находить ребят для помощи музею. И каждый раз мы говорим – эти самые лучшие! И действительно – волонтеры меняются, но за все годы дружбы с колледжем не было тех, кто подводил. Все предельно вежливые, а главное – стремящиеся помочь, активные, неунывающие в любую погоду – бывает такое, что ребята стоят под дождем или в холод (например, «Ночь искусств»). Поэтому волонтерство – это, в первую очередь, про неравнодушных.Кстати, будем очень рады, если кто-то захочет хоть изредка менять свой комфорт на безвозмездную помощь музею. Помимо вышеперечисленного можете предложить любую помощь, вплоть до музейного блогерства и проб пера! А вдруг это ваше призвание?! А всем уже причастным наше слободское СПА-СИ-БО! И троекратное УРА!!!