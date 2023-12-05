Декабрь — время, когда все становятся немного детьми, снова верят в сказки и ждут чудес. Видеосервис Wink.ru поддерживает это предновогоднее настроение и приготовил настоящий кинофейерверк

Декабрь — время, когда все становятся немного детьми, снова верят в сказки и ждут чудес. Видеосервис Wink.ru поддерживает это предновогоднее настроение и приготовил настоящий кинофейерверк жанров и сюжетов. В нем каждый найдет ту самую искру: семейные мультфильмы, проверенные временем исторические драмы, легкие комедии, леденящие кровь триллеры и актуальные сериалы (сериалы, которые смотрят все). В декабре