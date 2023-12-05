Глава Владимира Дмитрий Наумов вручил государственные и ведомственные награды нашим землякам, принимающим участие в СВО.

Глава Владимира Дмитрий Наумов вручил государственные и ведомственные награды нашим землякам, принимающим участие в СВО. Об этом 5 декабря рассказала мэрии.Сержант Илья Ребрунов отмечен орденом Мужества. Рядовой Сергей Воробьев удостоен медали «За воинскую доблесть» II степени. Рядовая Наталья Язвицкая получила медаль «Участник специальной военной операции».Дмитрий Наумов выразил благодарность бойцам за самоотверженное выполнение воинского долга. «Администрация города знает обо всех членах семей участников СВО, помогает решать родным наших бойцов все возникающие проблемы», - отмечается в сообщении пресс-службы мэрии.