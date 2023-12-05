Итоговое сочинение, основной день проведения которого назначен на среду, 6 декабря, напишут порядка 5 тыс. владимирских школьников.

Итоговое сочинение, основной день проведения которого назначен на среду, 6 декабря, напишут порядка 5 тыс. владимирских школьников. Об этом рассказала правительства 33-го региона.Для участия в итоговом сочинении зарегистрировались свыше 4600 наших земляков. Ещё около 120 человек напишут итоговое изложение.Отмечается, что успешная сдача итогового сочинения необходима для допуска учеников к ЕГЭ. Также выпускники могут предоставлять свою работу при поступлении в вузы в течение 4-х лет после написания.Для тех, кто по каким-то причинам не сможет пройти итоговое сочинение в основную дату, определены дополнительные числа – 7 февраля и 10 апреля будущего года.