Кто стал победителем конкурса исполнителей эстрадной песни «Поющая Губерния» во Владимирской...

Кто стал победителем конкурса исполнителей эстрадной песни «Поющая Губерния» во Владимирской области?Напомним, конкурс исполнителей эстрадной песни «Поющая Губерния» имени Леонида Дербенева проводился во Владимирской области уже в 5 раз. Он собрал ярких звёзд региона на одной сцене.«Поющая губерния» - это музыкальное шоу с участием лучших вокалистов Владимирской области, а также награждение победителей и финалистов. Следует отметить, что главное правило конкурса - 100% живой звук.Автором, основателем и идейным вдохновителем конкурса стал директор ОДКиИ Владимир Крючков. Его вклад в реализацию данного музыкального проекта был отмечен специальным призом организаторов.В V конкурсе эстрадных исполнителей на этапе прослушивания приняли участие 53 солиста и музыкальных коллектива Владимирской области - как любители, так и профессионалы.На отборочный тур пригласили 48 исполнителей, а в финал вышли только 16.Артистка Музыкально-просветительского театра Владимирской филармонии Ксения Барышева стала обладательницей Гран-при областного конкурса "Поющая Губерния - 2023".Лауреат первой степени — Валерий Борунов.Лауреаты второй степени — Иван Колтыгин и Вера Сингх.Лауреаты 3 степени — Анастасия Лаврищева, ансамбль «Новый звук».Приз зрительских симпатий — у Дарьи Царьковой и Анастасии Сахаровой (корреспондента и телеведущей ГТРК «Владимир»).Фото: пресс-служба Правительства Владимирской областиФото: https://vk.com/vladfilarmФото: Андрей Румянцев