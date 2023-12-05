В соревнованиях приняли участие 12 команд.

Международный турнир по кёрлингу «Murom Classic» подошёл к концу. В соревнованиях в Муроме приняли участие 12 команд. Мероприятие проходит во Владимирской области в третий раз.Так, помимо России, к нас приехали спортсмены из Казахстана и Беларуси. В ходе чемпионата наши кёрлингистки вышли в полуфинал, но проиграли команде «Россия 1» в борьбе за 3 место.По итогу, первое место – команда «Россия 3» (Низовцева), второе – «Санкт-Петербург» (Комарова), а третье место – «Россия 1» (Ковалёва).