Она обслуживает маршрут т14.

Она обслуживает маршрут т14.Москва продолжает развивать инфраструктуру экологически чистого транспорта. На проспекте Мира у станции Ростокино Московского центрального кольца (МЦК) открылась конечная станция электробусов. На территории площадью 5,1 тысячи квадратных метров расположено здание для персонала и три зарядных устройства.Станция обслуживает маршрут т14, на котором ходит 15 электробусов. Маршрут обслуживает северо-восточные и восточные районы столицы, уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Для водителей созданы комфортные условия работы. В здании на территории станции оборудовали комнаты отдыха, кабинеты предрейсового осмотра, места приема пищи, душевые кабины и санузлы. Вход осуществляется по пропускам.Ежегодно столичный парк экологически чистого транспорта пополняется новыми электробусами. К концу текущего года их количество 1,3 тысячи. Через пять лет две трети подвижного составу будут составлять электробусы.В 2023 году Москва получила еще 200 машин. Город закупает электробусы только у российских производителей, что дает гарантию их исправности. В 2024 году в столицу придет 1,2 тысячи машин.В 2022 году в Москве открылся электробусный парк "Красная Пахра". Он обслуживает районы Троицкого и Новомосковского административных округов. В июле 2023 года электробусный парк появился в районе Митино (Северо-Западный административный округ). Это позволило увеличить количество электробусов на маршрутах, улучшить транспортную доступность и связь с другими районами. Время ожидания на остановках сократилось на 30%.Третий электробусный парк на востоке Москвы в районе Новокосино. Он откроется до конца 2023 года. Для местных жителей будет создано 200 новых рабочих мест.В следующие три года Москва на развитие транспортной системы 2,8 триллиона рублей. Город продолжит закупать экологически чистый транспорт – электробусы, трамваи, вагоны метро, современные поезда для Московских центральных диаметров (МЦД). В следующем году столица потратит на обновление подвижного состава 86 миллиардов рублей.