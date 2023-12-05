На улицы Владимира вышло порядка пятидесяти единиц уборочной техники для борьбы со снегом. Как...

На улицы Владимира вышло порядка пятидесяти единиц уборочной техники для борьбы со снегом.Как справляются коммунальщики- выясняла Мария Рябова.Мария Рябова:- Добраться из пункта А в пункт Б по такой заснеженной дороге - непросто. С трудом разъезжаются и машины. Уборкой города довольны далеко не все владимирцы.Елена Овчинникова:- Вот когда вчера ехали с Кольчугина во Владимир - трасса была вообще не чищена. И город был не чищен. Сегодня более менее где-то начали расчищать.Галина:- Чистятся плохо. А тут же все машины останавливаются. Поэтому очень не удобно переходить. Со всех сторон. Смиренно терпим.Впрочем, мнения разные.Алена Гибнер:- Я довольна качеством уборки снега. Потому что , в принципе, для меня ничего не изменилось. Как я добиралась до работы минут 14-15, так же и сейчас.В некоторых дворах разъезд затруднен. Для водителей заснеженные дороги - настоящий квест.Сергей:- Машину дадите другую - я точно проеду по нашему городу. Потому что во дворах не чистят. Дворники у нас все лентяи. Даже в ТСЖ, Вот у нас, 140 ТСЖ. Дворник спит. Хотя можно было бы выйти и почистить. Зато на наши деньги потом наймут трактор и будут чистить наш двор.Галина Кисарова:- Снег не чистится. Самое главное - вот эта дорожка, за последние 10 лет , не чистилась ни разу. Хотя она основная. И ездят дети, на санках, на колясках. Но это безобразие какое-то.То есть,начался снегопад, здесь вообще не убирали ни разу.Большинство претензий жителей - к управляющим компаниям и ТСЖ. В городской администрации уверяют, что чистят дороги круглосуточно. За прошедшие сутки вывезено более тысячи кубометров.Алексей Алекин - консультант управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Сегодня на улицы города вышло на зимнюю уборку порядка 50 единиц техники, около 80 рабочих ручной уборки. Продолжается выполняться патрульная очистка улиц города от снега и их обработка антигололедными материалами.За качество уборки города от снега отвечают и собственники зданий. Потому все претензии владимирцы могут направить в свою управляющую компанию, а также позвонить на горячую линию городского управления ЖКХ или в центр управления городскими дорогами.Мария Рябова, Алексей Ковалев. Вести - Владимир.