«Найден! Жив!»: пропавшего во Владимире студента поисковые группы нашли 4 декабря в лесу Напомним,...

«Найден! Жив!»: пропавшего во Владимире студента поисковые группы нашли 4 декабря в лесуНапомним, Андрей Кочетков ушел из дома 1-го декабря (2023 года). С этого момента его местонахождение было под вопросом.Далее в социальных сетях Владимира (и области) стала появляться информация о том, что студенту удалось позвонить родным, но телефон вновь «отключился». Мол, у молодого человека может быть обморожение ног, он находится в лесу.И вот, несмотря ни на что, отличные новости! Благодаря слаженной работе спасателей, Андрей Кочетков был найден поздним вечером 4 декабря. Появились видео и фото очевидцев в группе https://vk.com/lizaalert_vladimirСпасатели рассказывают:«4 декабря в дневное время проводилась работа силами автономных групп, а вечером было принято решение об организации повторного выезда. Старшим на место поиска выехала Анна (позывной «Тойота»). Несмотря на холод и наступающую ночь, в штабе собралось 78 человек, объединенных целью - дать Андрею шанс быть найденным. На задачу вышла «лиса» (поисковая группа) под руководством Дмитрия Неугасимова. Через некоторое время в радиоэфире прозвучало: «Мы его нашли. Живой. Нужна эвакуация». К месту обнаружения направилась группа опытных добровольцев. Андрей находился в сознании, но в критическом состоянии, необходимо было как можно быстрее доставить его в больницу. Под руководством Юрия (позывной «S.T.A.L.K.E.R.») юноша был максимально оперативно и безопасно эвакуирован и передан бригаде скорой помощи. Мы успели...»Отмечается, что поиск Андрея закончился благополучно только благодаря вкладу каждого участника:«Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» благодарит за содействие и профессионализм сотрудников УМВД города Владимир. Мы также говорим огромное спасибо нашим коллегам из ПСО «Зубр», добровольцы которого закрыли несколько очень важных задач в ходе поиска Андрея. За размещение ориентировок на экранах города мы благодарим оператора цифровой наружной рекламы "Innamedia Group". И, конечно же, спасибо всем неравнодушным добровольцам! Благодаря каждому из вас, вопреки обстоятельствам и трудностям, Андрей был найден живым».Фото и видео: https://vk.com/lizaalert_vladimir