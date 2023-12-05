Новое наземное метро хотят продлить из Подмосковья до Владимирской области. Заместитель мэра...

Новое наземное метро хотят продлить из Подмосковья до Владимирской области.Заместитель мэра Москвы, начальник департамента транспорта - Максим Ликсутов рассказал о планах возможного продления МЦД - Московских центральных диаметров в интервью «РБК».Это железнодорожные ветки, которые связывают между собой противоположные районы Подмосковья, проходя через несколько вокзалов, другими словами - «новое наземное метро». Оно объединяет формат пригородных поездов и столичного метро.Сейчас работают четыре ветки - МЦД-1, 2, 3 и 4. В грандиозных планах - их продление до соседних областей. В том числе — до нашей — Владимирской области.Кстати, эта информация была озвучена, по данным «Известий», ещё в конце сентября текущего года.«Программа предусматривает продление всех диаметров в случае ее одобрения правительством РФ», — заявил Максим Ликсутов на одной из пресс-конференций. И совсем недавно — в интервью «РБК» подтвердил эти планы.Любопытно, что движение будет стыковочным - конечная станция МЦД станет пересадочной для областных электричек.Речь идет о продлении электричек в Ивановскую, Владимирскую, Тульскую, Рязанскую, Орловскую, Ярославскую и другие области.Пересадочной станцией восточного направления - во Владимирской области - станет станция МЦД-4 "Железнодорожная".На новых направлениях планируется привести в порядок станции и платформы, а также заменить поезда на «Иволга 3.0».Фото: pxfuel.com