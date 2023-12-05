Об этом сообщили в региональном правительстве.

Завтра, 6 декабря, в Гусь-Хрустальном районе введут в эксплуатацию новый газопровод. Об этом сообщили в региональном правительстве.Его протяжённость составит около 49 километров, а маршрут газопровода следующий: Давыдово – Семёновка – Губцево – Толстиково – Першково – Малая Артёмовка – Федотово – Вешки – Никулино. Также в рамках догазификации специалисты подключат 452 дома и пару котельных, которые снабжают теплом дома культуры и школы в деревне Семёновка.