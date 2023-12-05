Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Подполковник Илья Калинин стал начальником ОМВД по Киржачскому району. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Илья Алексеевич родился 19 апреля 1985 года. В милиции преступил работать в 2003 году, начиная простым водителем-миллиционером вневедомственной охраны. Позднее стал оперуполномоченным уголовного розыска.Кроме того, мужчина дважды был по службе на Северном Кавказе, он ветеран боевых действий. А в 2014 году Илья Калинин стал руководить отделом уголовного розыска. С 2019 года был замом начальника ОМВД по Киржачскому району. С этого года он это отделение возглавит.