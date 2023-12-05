Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.

После ремонта крыши в одной из школ Владимира возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.Подрядчик при выполнении работ завысил смету, как минимум, на 25%. Так, фирме после ремонта заплатили 850 тысяч рублей, но после проверки оказалось, что накрутила она около 220 тысяч рублей. А в акте приёмки увеличена площадь отремонтированной кровли.Возбуждено уголовное дело, его расследование взяло под свой контроль прокуратура. Подрядчик же возместил часть ущерба.