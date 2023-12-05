Председатель СК России поручил проверить «небезопасный дом» в поселке Октябрьский Владимирской...

Председатель СК России поручил проверить «небезопасный дом» в поселке Октябрьский Владимирской области.СМИ Владимирской области не раз сообщали о «ненадлежащем обслуживании» и «длительном непринятии мер» к расселению аварийного многоквартирного дома в поселке Октябрьский Владимирской области.Известно, что в данный момент там проживают семьи с детьми, а здание находится в критическом состоянии.Отмечается, что в жилых помещениях уже обрушились потолочные перекрытия. Но несмотря на неоднократные обращения (жалобы) и судебные решения, дом так и не расселили.В связи с этим Председатель Следственного комитета Российской Федерации - Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Артему Кулакову провести процессуальную проверку и доложить об установленных обстоятельствах, а по завершении процессуальной проверки – о ее результатах.Уточняется, что в данный момент исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки, поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.Видео и фото: https://vk.com/susk33