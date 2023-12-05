Правоохранители Владимирской области помогли сироте получить благоустроенную квартиру в Киржаче.

Правоохранители Владимирской области помогли сироте получить благоустроенную квартиру в Киржаче. Об этом сообщила региональной прокуратуры.В ходе организованной по обращению заявительницы проверки было установлено, что девушка в раннем возрасте осталась без родителей. Когда сироте исполнилось 18 лет, ей должны были предоставить жильё, однако местные власти этого не сделали.«На момент проведения проверочных мероприятий заявительница уже была замужем, воспитывала сына, но жильём по-прежнему обеспечена не была», – отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.Тогда прокурор обратился в суд с требованием обязать районную администрацию устранить нарушения и обеспечить девушку жильём. В результате теперь у сироты есть новая крыша над головой.