Андрей Кочетков исчез в пятницу, 1 декабря. С тех пор ему удалось лишь один раз выйти на связь и сообщить родственникам, что ему плохо и он не может встать. Несколько дней подряд волонтеры

Андрей Кочетков исчез в пятницу, 1 декабря. С тех пор ему удалось лишь один раз выйти на связь и сообщить родственникам, что ему плохо и он не может встать. Несколько дней подряд волонтеры искали парня по лесам. Нашли живым. История началась первого декабря. Отец потерявшегося позвонил волонтерам “ЛизаАлерт”: «Сын Андрей ушел из дома и не