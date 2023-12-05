Конструкция разделена на семь секций.

Конструкция разделена на семь секций.В сквере у центра фигурного катания Этери Тутберидзе в районе Ясенево появилась пергола с подвесными качелями. Полукруглая конструкция поделена на семь секций, которые отделены друг от друга реечными стенками.Перголу установили в рамках комплексного благоустройства территории, прилегающей к центру фигурного катания. Длина конструкции составляет 50 метров, высота – три.Перголу собрали из клееного бруса – прочного и экологичного материала с акцентом на текстуру дерева, рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта. Там отметили, что в перголе можно находиться даже в дождливую погоду.Установлено 14 качелей, каждая из которых рассчитана на два человека. Рядом с перголой создали искусственные холмы, между ними высадили 40 взрослых деревьев, 3,3 тысячи кустарников и разбили свыше 4,2 тысячи квадратных метров цветников.Также в сквере появились детская и спортивная площадки, амфитеатр со сценой и навесом. Для владельцев домашних питомцев обустроили площадки для выгула и дрессировки.Строительство ледового дворца в Ясеневе завершилось в сентябре 2023 года. В здании оборудовали две арены, которые можно трансформировать в хоккейные поля. В центре будут проходить соревнования по фигурному катанию, ледовые шоу и спортивные матчи.Для фигуристов создали комфортные условия для тренировок с реабилитационным блоком. В центре есть залы для хореографических и акробатических тренировок, занятий фитнесом.Территорию рядом с ледовым дворцом комплексно благоустроили. Для автобусов и личного транспорта организовали парковочное пространство на 100 автомобилей.Ранее сообщалось, что участники проекта "Активный гражданин" благоустроить более 500 общественных пространств Москвы. Горожане высказали более 13,8 миллиона мнений по вопросам обновления популярных городских локаций.Так, в 2020 году активные граждане поддержали проект обновления парка Северного речного вокзала. Большинство пользователей проекта оценили результат благоустройства на отлично. Также при поддержке москвичей появилось общественное пространство на месте пустыря на Ходынском поле.