Этим летом много шума в нашей области наделала история о мясе с геномом африканской чумы свиней (АЧС), которое нашли на владимирском производстве.

Этим летом много шума в нашей области наделала история о мясе с геномом африканской чумы свиней (АЧС), которое нашли на владимирском производстве.Африканское бедствиеВо время проверки оказалось, что сырьё привезли из соседнего региона. Партию свинины тогда полностью уничтожили. И продукция из него на прилавки не попала.Однако АЧС, выявленная и у нас, принесла много бед не только производителям.– В июле и августе ветслужба и сельхозтоваропроизводители испытывали серьёзный прессинг, связанный с африканской чумой свиней. В области зафиксировали 10 случаев, шесть из них – в личных подсобных хозяйствах, – уточнил инспектор государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Александр Григорьев.Меньше всего в этом плане повезло Ковровскому району – там регистрировали это заболевание с интервалом всего в несколько дней. А потом и вовсе в лесу нашли труп заражённой домашней свиньи. Как он туда попал, до сих пор остаётся загадкой. Тогда изъяли и уничтожили поросят в 20-километровой зоне. А это 220 голов. Их владельцы получили положенную компенсацию.Чтобы ситуация не повторилась, специалисты организовали мониторинг состояния нашей области на предмет африканской чумы. С начала года провели около 20 тыс. исследований в личных подсобных хозяйствах, также пробы брали и у диких кабанов, которых добыли охотники, – у всех 500 голов результат оказался отрицательным.Рыжая опасностьСерьёзную угрозу не только экономике, но и жизни человека представляет бешенство животных. Традиционно заболевание имеет природно-очаговый характер. В нашем регионе главные переносчики инфекции – дикие лисы. В этом году зарегистрировали 34 случая: половина из них – именно поражённые лисы.Хотя уровень заболеваемости бешенством снижается, специалисты настаивают на том, чтобы владельцы домашних четвероногих прививали своих питомцев: в нашем регионе уже было два случая, когда собаки заболели после контакта с дикой фауной.К слову, сейчас рыжих в наших лесах развелось столько, что даже здоровые звери выходят к людям. Чтобы отрегулировать их численность, охотников стимулируют добывать именно этого зверя: за каждый хвост из регбюджета платят по 1200 руб.Бьёт по кошелькуЕщё один недуг крупного рогатого скота – лейкоз. Он передаётся как контактным путём, так и через продукцию животноводства. Хотя заболевание не относят к числу опасных для человека, брешь в кошельке хозяйств оно пробивает существенную.В нашей области сейчас считают неблагоприятными 12 точек (в начале года их было 16, а в 2022-м – 26): это шесть предприятий, одна ферма, остальные – личные подсобные хозяйства. То есть усилия вознаграждаются. Всё больше хозяйственников снова продают молочную продукцию, в том числе сырую.Что касается оспы овец, в регионе от этой болезни вакцинировали всё поголовье. В следующем году решили продолжить этот курс и вновь провести 100-процентную вакцинацию.Мнение экспертаОфициальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области Юлия Каркаваниди:– Бешенство – заболевание, которое в 100% случаев заканчивается смертью. С 2005 года в регионе зарегистрировали пять летальных исходов среди людей.Заражение человека происходит не только при укусе больного животного. Опасен любой контакт! Возбудитель бешенства – специфический вирус, содержащийся в слюне заражённого. Он появляется за 1-10 дней до первых клинических признаков заболевания. Единственный способ сохранить жизнь – немедленно обратиться за медицинской помощью.Для профилактики необходимо соблюдать следующие правила:– покупать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования;– обязательно вакцинировать домашних и сельскохозяйственных животных;– не контактировать с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить;– не забивать и не уничтожать погибших животных без ветеринарного освидетельствования;– вакцинироваться против бешенства.