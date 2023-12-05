Смотрите Вести в 14.30: Как спасли студента из ледяного леса.
- Найден. Жив.
Успели до...
Смотрите "Вести " в 14.30: Как спасли студента из ледяного леса.
- Найден. Жив.
Успели до морозов. В Загородном парке Владимира найден молодой человек, пропавший 4 дня назад. В каком он состоянии?
- А снег идёт...
Областной центр продолжает бороться со снежной стихией. Оценка усилий коммунальщиков от горожан.
- Палки в руки.
И ходоки с палками во владимирских парках... В чем особенность скандинавской ходьбы и почему лыжные палки не подойдут?