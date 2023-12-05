Минимальный размер пенсии составит 24,5 тысячи рублей.

Минимальный размер пенсии составит 24,5 тысячи рублей.С 1 января 2024 года минимальный размер пенсии в Москве с доплатой от города составит 24,5 тысячи рублей. Об этом в своем сообщил мэр Сергей Собянин.Также проиндексируют единовременные и ежемесячные социальные выплаты. Мера коснется многодетных семей, детей и родителей погибших военнослужащих, семей с детьми-инвалидами, детей-сирот, ветеранов Великой Отечественной войны и участников обороны Москвы, долгожителей и других льготных категорий граждан.В октябре мэр столицы утвердил выплаты в размере 40 тысяч рублей ветеранам к годовщине битвы под Москвой. Средства получили 1,9 тысячи человек: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, награжденные медалью "За оборону Москвы", строители оборонительных рубежей, работавшие в городе с 22 июля 1941 года по 25 января 1942-го.Московская городская дума 22 ноября на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Доля социальных расходов превысила 50%. Вместе с денежными выплатами сохраняется широкая система мер поддержки в натуральной форме.