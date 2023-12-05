В соревнованиях приняли участие представители 54 регионов, выступили более 600 спортсменов. За 33-ий регион боролись четверо спортсменов: Денис Жаворонков, Денис Зезюлин, Елена Охапкина и Егор

В соревнованиях приняли участие представители 54 регионов, выступили более 600 спортсменов. За 33-ий регион боролись четверо спортсменов: Денис Жаворонков, Денис Зезюлин, Елена Охапкина и Егор Пешков. Елена Охапкина стала победителем в дисциплине «К1» в весовой категории 56 кг, а Денис Жаворонков взял бронзу в дисциплине «фулл-контакт» в весе 67 кг. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!