Подведены итоги Областного конкурса исполнителей эстрадной песни.

Подведены итоги Областного конкурса исполнителей эстрадной песни. Об этом сообщила правительства 33-го региона.В финал мероприятия вышли 16 владимирских и нижегородских участников. В результате гран-при регионального конкурса получила Ксения Барышева. Лауреатами разных степеней стали Валерий Борунов, Иван Колтыгин, Вера Сингх, Анастасия Лаврищева и ансамбль «Новый звук». Кроме того, приз зрительских симпатий вручили Анастасии Сахаровой и Дарье Царьковой.Поздравляем талантливых земляков с заслуженным успехом и желаем новых творческих достижений.