Стали известны подробности ДТП на федеральной трассе М-7 «Волга» во Владимирской области. По...

Стали известны подробности ДТП на федеральной трассе М-7 «Волга» во Владимирской области.По информации Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло 4 декабря ранним утром на 276-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» возле деревни Симонцево.Два грузовых автомобиля (фуры) следовали в попутном направлении, а потом произошло их столкновение. Вероятно, неблагоприятные погодные условия (гололед, «сложная дорога») могли способствовать тому, что один из водителей потерял управление. Правда, в данный момент все причины произошедшего лишь устанавливаются.По информации МЧС России (по Владимирской области), прибывшее на место подразделение оперативно провело деблокировку пострадавшего водителя. Известно, что мужчину сильно зажало в кабине. Ему пришли на помощь медицинские работники Скорой помощи.Уточняется, что всего в ликвидации последствий этого ДТП принимало участие 16 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России - 5 человек и 1 единица техники.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает о соблюдении правил дорожного движения. Берегите свою жизнь!Если Вы стали участником или свидетелем трагедии — необходимо об этом сообщить по телефонам вызова пожарных и спасателей «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области