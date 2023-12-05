18-летний Андрей Кочетков пропал 1 декабря. 3 ночи парень провел на морозе в лесу. Волонтеры нашли его в сознании, но в тяжелом состоянии. Пострадавшего передали в руки медикам. В региональном

18-летний Андрей Кочетков пропал 1 декабря. 3 ночи парень провел на морозе в лесу. Волонтеры нашли его в сознании, но в тяжелом состоянии. Пострадавшего передали в руки медикам. В региональном минздраве рассказали о том, как Андрей чувствует себя сейчас. Парень находится в реанимации, состояние его здоровья оценивается как средней степени тяжести. Пока прогнозы давать сложно,