Во Владимирской области появится Муромская государственная инженерно-техническая академия.

Во Владимирской области появится Муромская государственная инженерно-техническая академия. Об этом 5 декабря рассказала регионального правительства.Решение о создании нового учреждения среднего профессионального образования принял губернатор Александр Авдеев. Муромская академия будет образована на базе промышленно-гуманитарного, индустриального колледжей и колледжа радиоэлектронного приборостроения. Здесь станут готовить квалицированных специалистов, в которых остро нуждаются предприятия нашего края.Предполагается, что в стенах Муромской государственной инженерно-технической академии смогут обучаться 2000 студентов. Молодым людям предоставят возможность выбора из десятков востребованных профессий, в том числе в отрасли машиностроения и сфере высоких технологий.