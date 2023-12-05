Об этом рассказал депутат Заксобрания Евгений Фёдоров.

У Киржача появится город-побратим в Лаосе – Ванг-Вьенг из провинции Вьентьян. Об этом рассказал депутат Заксобрания Евгений Фёдоров.Школьники из Киржача станут потихоньку изучать лаосский язык, а азиатские ребята – русский. В следующем же году города отправят друг другу школьные делегации, чтобы обменяться опытом и просто посмотреть, как живут и учатся люди из других стран.Напомним, речь о заключении дружеско-братских отношений с коммунистами-лаосцами зашла в начале этого года. Тогда в Киржач приезжал Чрезвычайный и полномочный посол Лаоса в России Вилайван Йопохэ.