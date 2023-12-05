Начальником ВЮИ ФСИН стал Алексей Кочетов, об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в социальных сетях. У Алексея Кочетова – два высших образования: экономическое и юридическое, также

Начальником ВЮИ ФСИН стал Алексей Кочетов, об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в социальных сетях. У Алексея Кочетова – два высших образования: экономическое и юридическое, также он является кандидатом политических наук. Много лет Алексей Алексеевич работал в подразделениях МВД и УФСИН России по Республике Бурятия, с 2015 года был заместителем начальника управления. Из телеграм-канала “Авдеев.