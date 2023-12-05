Больше всего снега вывезли в конце месяца.

В ноябре со станций и перегонов Горьковской железной дороги, в Том числе во Владимирской области, вывезли более чем в два раза больше снега, чем в ноябре прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.В целом с 4 тысяч километров пути снегоуборочная техника вывезла больше 44,5 тысячи кубометров снега, выполнив больше 130 рейсов. Максимум пришелся на 22 и 25-29 ноября.В уборке и вывозе снега на железной дороге задействовано 103 единицы снегоуборочной и снегоочистительной техники, в том числе 17 пневмообдувочных машин, 29 плужных снегоочистителя52 снегоуборочные машины, а также пять струг-снегоочистителей.Все работники обеспечены зимней спецодеждой и защитными средствами от обморожения. Новички в обязательном порядке проходят обучение по правилам безопасности при работе зимой.