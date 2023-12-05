В Александрове суд вынес приговор местной жительнице, которая защищая своего возлюбленного, чуть не...

В Александрове суд вынес приговор местной жительнице, которая защищая своего возлюбленного, чуть не убила обидчикаАлександровским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 33-летней женщины. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Как стало известно, женщина, ранее судимая за убийство, в ночное время (ещё летом 2023 года) вместе со своим сожителем (гражданином Таджикистана) распивала спиртные напитки возле магазина на улице Октябрьской.В какой-то момент между приятелем осужденной и местным жителем, который также неподалеку распивал спиртное, возник конфликт, мужчины полезли в драку.Желая помочь своему сожителю, женщина дважды ударила обидчика ножом в грудь. К счастью, пострадавший был своевременно доставлен в больницу.«Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 5 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил...» - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фото: pxfuel.com