В Доме дружбы во Владимире сегодня чествовали людей с ограниченными возможностями. Репортаж...

В "Доме дружбы" во Владимире сегодня чествовали людей с ограниченными возможностями.Репортаж Веры Куликовой.Светлана Новосильцева на торжество во Владимир приехала из самого отдаленного города региона- Меленок. Светлана- инвалид-колясочница. В 12 лет получила травму, но это не мешает молодой женщине вести активный образ жизни. Закончила институт, вышла замуж. С мужем воспитывает двух детей, работает. Победительница многих соревнований, в том числе и всероссийских.Светлана Новосильцева , жительница г. Меленки:- Сейчас профессионально вхожу в состав сборной России по пауэрлифтингу. Проходил в ноябре сейчас значимый для паралимпийцев вид соревнований- это как "Летние игры" паралимпийцев. И в своей весовой категории я заняла второе место!А еще Светлана прыгает с парашютом, вышивает. За социальную и творческую активность ее наградили премией губернатора. Светлана говорит- сейчас многое делается для доступности среды, для людей с ограниченными возможностями. Но, к сожалению, не всегда то, что сделано удобно. Поэтому предлагает включать в комиссию по приемке объектов инвалидов-колясочников.Светлана Новосильцева , жительница г. Меленки:- Проходит реконструкция, строительство, чтобы в план принятия здание было не фиктивное, а фактическое и это организовывали люди которые сами передвигаются на колясках и чтобы они могли реально оценивать это здание насколько оно доступно.Во Владимирской области проживает более 113 тысяч людей с инвалидностью, 5 тысяч из них дети. Задача государства предоставить возможности для их реабилитации и социализации. Люди с инвалидностью добиваются успехов в различных сферах деятельности.Галина Мизелёва, председатель Владимирской областной организации инвалидов:- Заканчиваем реализовывать проект "Дружелюбная среда". Это разговор о том, как надо взаимодействовать с людьми с инвалидностью, потому что , к сожалению, о этом многие не знают и даже не подразумевают, что есть определенные тонкости, когда они взаимодействуют с людьми с инвалидностью. Мы обучили студентов, мы обучили работников транспортных предприятий, сотрудников социальной сферы, Центров занятости. Для нас это важно!Премию также получили и те, кто помогает людям с ограниченными возможностями не чувствовать себя ущемленными. Среди награжденных Ирина Гулова. Она освоила профессию сурдопереводчика, чтобы помогать людям с проблемами слуха.Ирина Гулова, сурдопереводчик:- Голова должна работать постоянно, потому что у одного слова есть несколько значений. И они все должны быть в тексте. То есть я должна передать так, чтобы если ключ, это может быть и ключ музыкальный, ключ может быть и родник, ключ тем чем дверь открывать и у меня должен быть жест соответствующий.На языке жестов в этот день хочется признаться в любви людям с ограниченными возможностями, преклоняясь перед их мужеством.- Я вас люблю.Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.