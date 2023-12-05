Они начнут поступать в город в следующем году.

В 2024 году автопарк города пополнят 16 новых бескондукторных автобусов пассажировместимостью до 52 человек. Будут работать 8 автобусов с дизельным двигателем, ещё 8 — с газовым. Об этом сообщила глава города Ковров Елена Фомина в социальных сетях.Заказ Павловскому автобусному заводу уже сделан. Автобусы начнут поступать в город в следующем году, на линии они выйдут после оформления всех документов.Работа общественного транспорта города оценивается положительно, одна существует ряд проблем по качеству перевозок. Одна из них — недостаточное количество единиц транспорта на маршрутах, что влияет на график движения.