В Коврове нарушались права детей-инвалидов Речь идёт про соблюдение законодательства в сфере...

В Коврове нарушались права детей-инвалидовРечь идёт про соблюдение законодательства в сфере социальной защиты инвалидов.В ходе проверки прокуратурой были зафиксированы нарушения, связанные с ненадлежащим приспособлением зданий образовательных организаций для детей-инвалидов и несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья.Например, выяснилось, что в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 им. В.Г. Фёдорова», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Героя Советского Союза А.П. Генералова», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 им. Героя Советского Союза В.А. Бурматова» и в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 им. Героя Российской Федерации С.Г. Николаевича» - отсутствует пандус и кнопка вызова сотрудника.Отмечается, что в вышеуказанных учебных заведениях сдают экзамены (ГИА, ЕГЭ), в том числе дети с ограниченными возможностями.По результатам проверки прокурором в Ковровский городской суд были направлены исковые заявления об обязании администрации города, управления образования городской администрации и образовательных учреждений устранить допущенные нарушения.Требования судом были удовлетворены. Теперь исполнение решений находится на контроле городской прокуратуры.Фото: pxfuel.com