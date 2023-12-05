Об этом сообщила общественный деятель Людмила Петрова.

В Коврове похороны владимирского депутата трёх созывов Сергея Краснова проходили в гараже. Об этом сообщила общественный деятель Людмила Петрова.Поначалу проститься с покойным родные и близкие должны были в траурном зале Центральной городской больницы, но по прибытии зал был пуст. Руководство больницы сказало, что прощание пройдёт в гараже около забора учреждения.«Мы так докатимся и из подвалов скоро будем провожать в последний путь. Это ниже плинтуса!» – комментирует ситуацию Людмила Петрова.Депутаты городского совета Коврова решили провести расследование по этому поводу. Вместе с прокуратурой будут выяснены обстоятельства похорон в гараже. Кроме того, рабочая группа проверит и состояние траурного зала в ЦГБ.