В Ковровском районе прошел межрегиональный форум военно-патриотических клубов Равнение на...

В Ковровском районе прошел межрегиональный форум военно-патриотических клубов "Равнение на "Авангард".Суметь наложить жгут в реальной боевой обстановке- это еще полдела. Второе главное дело для полевого медика- не получить ранение самому. Медицинский экспресс-курс проводит инструктор "Рокот-центра", в котором готовят настоящих добровольцев- фронтовиков.- Жгут в конце нужно завязать на узел. На какой? На морской.Также в программе у ребят основы применения БПЛА, военно-тактические игры, лекции, экскурсия по Ковровскому электро-механическому заводу. И просто общение. Два дня участники провели в детском лагере "Искатель".Юлия Рульнова приехала из Камешкова, уже третий год занимается в военно-патриотическом клубе "Дороги Победы". Его воспитанники занимаются физподготовкой, участвуют в Вахтах памяти.Юлия Рульнова, ученица 10-го класса школы №1(г.Камешково):- Здесь мне интересно, здесь много новых ребят, я хочу с ними познакомиться, здесь можно получить много нового опыта, новых знакомых, новое общение. Для меня это важно.Александр Сильчев, директор центра военно-патриотического воспитания детей и молодёжи "Авангард"(Владимирская область):- Когда делишься чем-то, тогда и впитываешь намного больше. То есть, чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Поэтому я думаю, объединяющая функция этого форума сыграет большую роль для Владимирской области.Всего в форуме приняли участие 250 ребят- в том числе из Московской, Нижегородской и Ивановской областей- у всех свои, региональные проекты, опыт, которым можно делиться.Никита Анфилофьев, специалист-консультант управления молодежной политики департамента внутренней политики Ивановской области:- Максимально стараемся развивать отношения с нашими дивизиями. Это 98-я дивизия ВДВ, 54-я ракетная дивизия. Они максимально лояльны, часто проводят уроки мужества, участники СВО приезжают к детям в школы, колледжи.Посетили форум "Авангарда" заместитель Министра образования, начальник управления реализации молодежной политики Елена Янина, вице-спикер Заксобрания Роман Кавинов, сотрудники силовых ведомств, педагоги и издатели.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Авангард выступает партнером и организатором этих мероприятий. Это и конкурс военно-патриотической песни, это и сборы военно патриотических отрядов- с Владимирской области и с наших соседних регионов. Спектр задач, которые сегодня небольшая управленческая команда Авангарда решает, он очень серьезный и показатели, на мой взгляд, достаточно неплохие.Форум "Равнение на Авангард" планируется сделать ежегодным. В 2024-ом его будет принимать уже другой район. Площадкой станет один из местных военно-патриотических клубов.Никита Тарбеев, Илья Хлудов, Вести Владимир.