В самом центре Владимира 13-летнюю девочку сбил автобус. Об этом сообщили очевидцы ДТП накануне...

В самом центре Владимира 13-летнюю девочку сбил автобус.Об этом сообщили очевидцы ДТП накануне (поздним вечером) в сообществе Вконтакте «Подслушано во Владимире». В группу были выложены кадры, на которых видно, что люди склонились над лежащим ребенком. О причинах произошедшего стало известно лишь сегодня — 5 декабря.Как подтвердили в УМВД России по Владимирской области, ДТП с участием несовершеннолетней девочки и автобуса произошло в понедельник (4 декабря), в 19.55 возле здания №44 (на Большой Московской).Автобус действительно сбил девочку на пешеходном переходе. Она, как выяснилось, переходила дорогу на зеленый свет. Почему водитель не затормозил? Вопрос остается открытым.По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса «ПАЗ» совершал рейс на маршруте «Владимир — Собинка». И именно он не затормозил перед пешеходным переходом.Известно, что девочку с травмами госпитализировали в больницу.Фото: https://vk.com/podsluhano_vo_vladimire