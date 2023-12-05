Перед новым годом, в почтовое отделение приходит письмо
без адреса Деду Морозу от маленького мальчика.
Работники почты посовещались, так как отправлять некуда,
решили пписьмо прочитать.
"Здравствуй дедушка Мороз! Живу я плохо, папы с мамой у меня нету, сирота я, и живу с дедом Ваней, а у него пеньсия маленькая, да и пьет он. На улице зима, а у меня пальтишко старенькое - мало совсем, ботиночки порвались а варежки я потерял. Холодно мне, погулять выйти не в чем. Вот и решил я написать тебе письмо, ты же приносишь всем подарки на Новый Год, не мог бы ты и мне прислать в подарок новые пальто, ботинки и варежки?"
Прочитали работники почты письмо, прослезились и решили собрать денег и купить малышу в подарок на Новый Год все что он просит.
Собрали денег,
еще анекдот!