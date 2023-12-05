Общеобразовательное учреждение не первый раз попадает в престижный список. В сотню лучших школа попадала в 2019 году.

В ТОП-100 лучших школ всей России вошла владимирская гимназия №23. Общеобразовательное учреждение не первый раз попадает в престижный список. В сотню лучших школа попадала в 2019 году.На данный момент в 23-й гимназии учатся 1200 человек, а коллектив состоит из 95 сотрудников, среди которых трудятся кандидаты наук, заслуженные и почётные работники сферы образования. Кроме этого, это место готовится к своему юбилею – в следующем году учреждению исполняется 220 лет.