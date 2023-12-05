Вести обсудили рост заболеваемости гриппом и коклюшем с представителем управления...

"Вести" обсудили рост заболеваемости гриппом и коклюшем с представителем управления Роспотребнадзора Юлией Каркаваниди.В регионе продолжает расти число заболевших острыми респираторными инфекциями. Впервые с начала эпидсезона обнаружен грипп. Кроме того, в этом году отмечен рост числа заразившихся коклюшем - это острая бактериальная инфекция, которая сопровождается изнуряющим кашлем. Почему заболевших стало больше? И почему так важно вовремя вакцинироваться?