Суздальский огурец, вишнёвый кисель, ремесленный печатный пряник Владимирской губернии с плодовой начинкой и чай из трав и ягод «Великие князья Владимиро-Суздальского княжества» – эти и

Суздальский огурец, вишнёвый кисель, ремесленный печатный пряник Владимирской губернии с плодовой начинкой и чай из трав и ягод «Великие князья Владимиро-Суздальского княжества» – эти и другие сувениры были представлены на конкурсе. Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» прошел в Твери, в нем приняли участие 68 регионов страны и Республика Беларусь. 33-ий регион представил Дом-музей Пряника. Владимир получил