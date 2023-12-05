Владимир получил Гран-При Всероссийского конкурса, как лучший город туристической сувенирной...

Владимир получил Гран-При Всероссийского конкурса, как лучший город туристической сувенирной продукции.Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.В конкурсе приняли участие авторы и производители сувениров из 68 регионов страны и Республики Беларусь.Владимирскую область представил «Дом-музей Пряника». В финал вышли 10 его сувениров.Известно, что всего на участие в конкурсе в 2023 году было заявлено более 3200 позиций от авторов и производителей.На выставке в рамках финала были представлены как отдельные туристические сувениры, так и наборы («линейки» продуктов).Владимир получил Гран-При от Попечительского совета Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», как лучший город туристической сувенирной продукции.Дипломами в этой категории также награждены Воронеж, Иркутск, Саратов и Йошкар-Ола.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области