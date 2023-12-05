В финале IX Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» город Владимир стал обладателем Гран-при.

В финале IX Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» город Владимир стал обладателем Гран-при. Об этом 5 ноября рассказала регионального правительства.За победу в мероприятии боролись мастера-изготовители сувениров из 68 субъектов Российской Федерации, а также Беларуси. «Всего на участие в конкурсе в 2023 году было заявлено более 3200 позиций от авторов и производителей туристических сувениров», – отмечается в сообщении пресс-службы.Честь нашего края отстаивал комплексный магазин туристической сувенирной продукции «Дом-музей Пряника». Несмотря на высокую конкуренцию, сразу 10 его товаров попали в финал конкурса. Судейской комиссии приглянулись вишнёвый кисель, суздальский огурец и другие уникальные бренды владимирской земли.В результате столица 33-го региона была признана лучшим городом туристической сувенирной продукции и получила Гран-при Попечительского совета конкурса.