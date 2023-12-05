Владимирцев приглашают принять участие в ежегодной благотворительной акции Добрый подарок Сделай...

Владимирцев приглашают принять участие в ежегодной благотворительной акции "Добрый подарок"Сделай добрый подарок. Владимирцев приглашают принять участие в ежегодной благотворительной акции в поддержку семей с онкобольными детьми.Что можно подарить? Новые книги, игрушки (но не мягкие), игры, головоломки, пазлы, наборы для творчества. Можно сделать и подарки для мам. Например, гель для душа или крем для рук.Акция продлится до 25 декабря.Подарки можно приносить в Центральную городскую библиотеку на Суздальском проспекте. Для этого там стоит специальная "Коробка смелости".