Владимирский губернатор Александр Авдеев провёл рабочую встречу с новым начальником УФСБ по области Александром Лимаревым.

Владимирский губернатор Александр Авдеев провёл рабочую встречу с новым начальником УФСБ по области Александром Лимаревым. Об этом руководитель 33-го региона рассказал в своём .На мероприятии присутствовали временно исполняющий обязанности вице-губернатора Эдуард Селезнёв, государственный федеральный инспектор Сергей Мамеев, а также сотрудники УФСБ по Владимирской области. Отмечается, что участники заседания рассмотрели вопросы межведомственного взаимодействия.«Поздравил Александра Борисовича с повышением: ранее он работал заместителем начальника нашего УФСБ», - написал Александр Авдеев и подчеркнул, что перед органами власти и силовиками стоит общая задача по обеспечению мира и спокойствия в регионе.