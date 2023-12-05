Владимирский юридический институт ФСИН возглавил Алексей Кочетов Об этом официально сообщил...

Владимирский юридический институт ФСИН возглавил Алексей КочетовОб этом официально сообщил губернатор Владимирской области — Александр Авдеев в своём официальном telegram-канале:«Мы с коллегами поздравили его с назначением! Алексей Александрович возглавил вуз, которым область гордится. Его выпускники пополнили не только ряды сотрудников ФСИН и МВД и научное сообщество, в их числе воины-интернационалисты, участники контртеррористических операций, защитники Родины на СВО».Известно, что у Алексея Александровича высшие экономическое и юридическое образования, он - кандидат политических наук. Практик и опытный управленец. Много лет работал в подразделениях МВД и УФСИН России по Республике Бурятия, а с 2015 года был заместителем начальника управления.Правительство Владимирской области и ВЮИ активно сотрудничают. Одно из ключевых направлений совместной работы – патриотическое воспитание.Александр Авдеев отмечает: «Уверен, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет плодотворным, а спектр его направлений будет расширяться».Фото: https://t.me/avdeev_o_vazhnom