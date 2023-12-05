В храме Кирилла и Мефодия при ВлГУ появилась икона покровителей российских юристов. Такой подарок приурочен к Дню юриста, который в России отмечают 3 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе

В храме Кирилла и Мефодия при ВлГУ появилась икона покровителей российских юристов. Такой подарок приурочен к Дню юриста, который в России отмечают 3 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов области. Храм получил икону от члена Владимирского регионального отделения Ассоциации юристов России Александра Капусткина 1 декабря,